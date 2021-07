Vrees voor meer straatintimidatie in Breda: 'Hij greep mij bij mijn billen'

Tussen april en juni hebben 189 mensen een melding gemaakt van straatintimidatie in Breda. Organisatie BO Diversity, dat achter intimideermijniet.nl zit, verwacht dat dit aantal alleen nog maar zal toenemen als de kroegen en clubs 's nachts weer opengaan. Vooral in het centrum komt straatintimidatie vaak voor.

Slachtoffers die in Breda op straat worden geïntimideerd, kunnen dat melden bij intimideermijniet.nl. Ook omstanders kunnen dit melden. In meerdere meldingen wordt gesproken over mannen die nare dingen naar de melders roepen en ze achterna lopen.

Gevolgd door iemand in auto

Zo omschrijft een omstander hoe hij zag dat een meisje werd lastiggevallen door iemand die haar vanuit de auto volgde. "Zij wimpelt hem af, maar het lijkt niet kosher", zo luidt de melding. "Ze komt naar mij toe met de vraag of ze even bij mij mag staan. Ik ben toen met haar meegelopen naar de auto en zij vertelde dat hij al een hele tijd achter haar aanreed en aansprak. Toen kwam hij opeens naast ons rijden met een smoesje dat hij verdwaald was en de weg zocht."