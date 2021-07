Virgil van Dijk maakt rentree bij Liverpool na negen maanden blessureleed

Virgil van Dijk (foto: VI Images). vergroot

Virgil van Dijk heeft in Oostenrijk zijn rentree gemaakt bij Liverpool. De Oranje-international, eindelijk volledig hersteld van een ernstige knieblessure, viel donderdagavond in de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC in. Hij verving Nathaniel Phillips in de 69e minuut. Collega-verdediger Joe Gomez, die ook langdurig was uitgeschakeld, kwam toen eveneens binnen de lijnen. Hij kreeg binnen tien minuten geel.

Corné Verschuren & ANP Geschreven door

Van Dijk raakte negen maanden geleden geblesseerd in de wedstrijd tegen Everton. Aan een onbesuisde actie van de keeper hield Van Dijk een zware knieblessure over.

Wachten op privacy instellingen...

Hertha won in het Tivoli-stadion in Innsbruck met 4-3. Santiago Ascacibar en Suat Serdar brachten de Duitsers op voorsprong. Sadio Mané en Takumi Minamino bepaalden de ruststand op 2-2. Stevan Jovetic herstelde de marge van twee doelpunten. Alex Oxlade-Chamberlain had in de slotfase het laatste woord namens Liverpool.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.