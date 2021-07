Catharina Ziekenhuis wil patiënten in andere ziekenhuizen opereren

Catharina Ziekenhuis Eindhoven (foto: Kevin Cordewener). vergroot

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is van plan om mensen in andere ziekenhuizen te opereren. Het ziekenhuis maakt dan gebruik van operatiekamers elders, om zo de wachtlijst van zevenhonderd patiënten weg te werken die door de coronacrisis is ontstaan. De operaties worden dan wel uitgevoerd door de eigen specialist.

Het ziekenhuis bevestigt dit na berichtgeving in het Eindhovens Dagblad.

Tijdens de eerste en de tweede golf coronabesmettingen, moesten ziekenhuizen hun niet-spoedeisende operaties uitstellen. De wachtlijsten die hierdoor zijn ontstaan, moeten nu weg worden gewerkt. Zo moeten in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven in een jaar tijd 3500 operaties worden uitgevoerd. Normaal gesproken zijn het er 2800.

Maar het Catharina Ziekenhuis is in het zuiden van Nederland de enige plek waar hartoperaties en bepaalde complexe kankeroperaties worden uitgevoerd. Daar moet ook tijdens de inhaalslag genoeg ruimte voor blijven, en dus zijn er plannen om sommige operaties in een ander ziekenhuis uit te voeren.

Als een patiënt in een ander ziekenhuis geopereerd zal worden, gebeurt dat wel door zijn of haar eigen behandelend specialist. Eventuele nazorg gebeurt ook in het andere ziekenhuis.

Nog geen concrete plannen

"We zitten nog in de voorbereidende fase", zegt woordvoerder Eveline van de Ven desgevraagd tegen Omroep Brabant. "De plannen om patiënten ergens anders te opereren zijn er. Maar we zijn druk bezig met kijken naar wat er mogelijk is." Wanneer het ziekenhuis hiermee wil beginnen, is ook nog niet duidelijk. "Dan kan eind augustus zijn of half september. Maar we willen het wel in negen maanden doen", aldus Van de Ven.

