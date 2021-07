Verwaarloosde hond uit huis gehaald: 'Had dringend behandeling nodig'

Verwaarloosde hond uit huis in Zundert gehaald (Foto: Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming). vergroot

Een verwaarloosde hond is donderdag door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming uit een huis in Zundert gehaald. Dit gebeurde na een melding. Het beest zag er slecht uit en had veel ontstekingen. Inmiddels heeft de eigenaar afstand gedaan van zijn hond.

De melding over de verwaarloosde hond kwamen enkele dagen geleden binnen bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming . Een inspecteur bracht donderdag een bezoek aan het huis in Zundert. "De hond zag er erg slecht uit en de verzorging was niet op orde. Ook de vacht was slecht. Verder had hond veel ontstekingen die doorliepen tot aan de kop en de poten. De eigenaar vond het niet nodig om ermee naar de dierenarts te gaan", zegt een woordvoerder van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming.

Medische behandeling

Na een gesprek met de eigenaar is de hond naar de dierenarts gebracht. "Die constateerde dat de hond dringend een medische behandeling nodig had. De eigenaar had inmiddels besloten afstand te doen van zijn hond." Volgens de woordvoerder is de hond naar een opvang gegaan waar hij nu wordt verzorgd en kan herstellen. "Daarna wordt een nieuw baasje voor hem gezocht."

Of de verwaarlozing van de hond nog verdere gevolgen heeft voor eigenaar, is niet bekend.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.