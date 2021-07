Weer aanhouding voor woningoverval in Duizel, in totaal zes verdachten

De vrouw werd thuis overvallen (archieffoto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

De politie heeft opnieuw een verdachte aangehouden voor een woningoverval in Duizel. Het gaat om een 24-jarige man die geen vast woonadres heeft. Hij is vrijdag 23 juli in België opgepakt en is vandaag overgedragen aan de Nederlandse politie. In totaal zijn er nu zes verdachten aangehouden voor de overval in september van het vorig jaar.

De overval was op 22 september in een huis aan de Dukersvoort in Duizel. Vier in het zwartgeklede mannen overvielen een vrouw en maakten een geldbedrag en enkele waardevolle spullen buit en gingen ervandoor.



Kort na de overval werden al twee 21-jarige verdachten uit Valkenswaard en Delft aangehouden. Aan het begin van dit jaar hield de politie een 21-jarige man uit Poeldijk en een man (20) uit Monster aan. In februari kwam daar nog een 25-jarige verdachte uit Valkenswaard bij.

