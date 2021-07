Park Hilaria na twee jaar weer open: 'Tien dagen knallen!'

Park Hilaria in Eindhoven (Foto: Ista van Galen). vergroot

Kermisliefhebbers uit Eindhoven kunnen hun geluk niet op: Park Hilaria opende vrijdagmiddag haar deuren. Tien dagen lang kunnen er weer ritjes worden gemaakt in attracties als de booster of de gladiator. En daar is wel weer behoefte aan, vorig jaar kon de kermis vanwege corona niet doorgaan.

De kermis opende vrijdagmiddag om twee uur. De eerste paar uurtjes is het er nog rustig en lopen vooral gezinnen met kinderwagens een rondje. "Park Hilaria is meer een avond-kermis, dus ik verwacht vanavond wel flink wat drukte", zegt een man die op de kermis werkt. "Het is in ieder geval nu al gezellig en het voelt weer als vanouds!"

Ook de verkoopster bij de suikerspinkraam is blij dat ze weer aan de slag mag. "We gaan 10 dagen lekker knallen, ik ben hartstikke blij dat we weer aan de bak mogen. Je voelt dat de mensen er ook zin in hebben, ze zijn toe aan een verzetje."

Een vrouw die met pijl en boog staat te schieten, heeft in ieder geval zin in de avond. "Ik kom hier vooral voor mijn zoontje. Hij vindt dit heel leuk. Maar 's avonds wordt het feest!"

Vanwege het coronavirus zijn er dit jaar looproutes, is er geen live muziek en staan er meer terrassen op de kermis. Via een online druktemeter kunnen bezoekers bijhouden hoe de situatie in het park is. Maar vrijdagmiddag is er nog niet veel qua coronamaatregelen te zien. "Ik dacht dat er looproutes zouden zijn, maar ik heb ze nergens gezien. Misschien omdat het nu nog rustig is?", vraagt een vrouw zich af.

