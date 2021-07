‘Genoten van eerste week Olympische Spelen, maar nu gaat het echt beginnen’

Björn Koreman. vergroot

De Olympische Spelen zijn een week bezig en er zijn door Nederland in verschillende sporten medailles gepakt. Björn Koreman bekijkt voor Omroep Brabant het mondiale sportevenement. Hij heeft genoten. Maar als hij heel eerlijk is, dan is het voor hem deze vrijdag pas echt begonnen.

“Ik heb hartstikke genoten van de eerste week, maar nu begint het echt”, zegt Koreman. Vol enthousiasme vertelt de marathonloper over de eerste dag atletiek. Een dag waarop de weersomstandigheden een grote rol speelden. “Het nekt bijna alle Europese toplopers. En de luchtvochtigheid gaat de rest van deze Olympische Spelen ook een hele belangrijke rol spelen.”

"Hoe explosiever je onderdeel, hoe minder last je hebt van het weer."

Nadine Broersen uit Dongen is één van de weinige Brabanders die binnen de atletiek in actie komt in Japan. “Koreman verwacht voor haar niet heel veel problemen met het weer. “Hoe explosiever je onderdeel, hoe minder last je hebt. Het langste onderdeel van Nadine is de 800 meter. Op die afstanden is het juist goed een beetje warme temperaturen te hebben. Op de vijf en tien kilometer hebben ze er veel meer last van. Maar alle atleten moeten aan de slag met ijspacks en ijsvesten, door de weersomstandigheden.”

Siffan Hassan is één van de topfavorieten, op meerdere afstanden. Het is nog de vraag welke ze allemaal gaat lopen. Vrijdag liep ze de 5.000 meter. “Ze is een grote kanshebber. Ik kreeg tijdens de race van heel veel mensen appjes. Met nog zeshonderd meter te gaan liep ze nog negende. ‘Moet ze niet een keer gaan?’ In de laatste ronde maakt ze alles goed, tot dat moment was ze bijna aan het joggen. Toch denk je wel: waarom ga je niet één ronde eerder. Overigens denk ik niet dat het slim is om drie afstanden te lopen, dat het met deze omstandigheden erbij te zwaar is.”

De 10.000 meter met Siffan en de 1.500 bij de heren zijn tips van Koreman, absoluut het kijken waard. Naast die twee afstanden kijkt hij zelf natuurlijk uit naar de marathon. "Ik ga toch kijken”, zegt de atleet die de olympische limiet op de marathon liep, maar niet werd uitgekozen om in Japan in actie te komen. De marathon begint volgende week om middernacht, in de nacht van zaterdag op zondag. En Koreman komt zondagochtend zelf in actie op de tien kilometer in Berlijn.

"Ik pas mijn slaappatroon aan, het kriebelt toch teveel."

“Ik ga mijn wekker zetten om te kijken. Ik ga om acht uur slapen, kijk van twaalf uur tot het einde en dan ga ik weer verder slapen tot een uur of half zes. Ik pas mijn slaappatroon aan, het kriebelt toch teveel. En de laatste nacht voor een wedstrijd is slaap niet belangrijk. De nachten daarvoor zijn belangrijker. Door de spanning die je voelt slaap je voor een grote wedstrijd toch al slecht”, sluit de loper uit Geertruidenberg af.

Moment van de dag:

Vier dagen geleden reed Niek Kimmann tegen een official aan tijdens een trainingsrondje. Hij liep een scheurtje in zijn knie op. Einde Olympische Spelen. Dat dacht eigenlijk iedereen. Het liep anders, vrijdagochtend pakte bij op zijn BMX-fiets goud. “Zijn interview na afloop was mooi. Al die emoties, ook met Jelle van Gorkum en dat het hem zo erg raakt. Ik zat zelf met tranen in de ogen.”

In 2017 maakten Kimmann en Van Gorkom een afspraak met elkaar. De wereldkampioen van 2015 en de zilveren medaillewinnaar van de Spelen van 2016 zeiden na een slecht jaar dat ze dat niet meer wilden en Nederland de eerste olympische titel gingen bezorgen. Van Gorkom was er niet bij in Tokio.

Begin januari raakte hij zwaargewond toen hij tegen een ketting onder aan de startheuvel knalde. Hij liep gebroken ribben, een breuk in het gezicht, een scheurtje in de schedel en beschadigingen aan de lever, milt en nieren op en werd twee weken in kunstmatige coma gehouden. Hij kan weer lopen en praten, maar BMX’en zit er niet meer in.

“Die gouden medaille moest nog komen”, vervolgt Koreman. “Dat ze hem nu pakken is ook mooi voor Jelle. Alles viel op zijn plek, op het juiste moment. Dit is wel waarom je naar de Olympische Spelen kijkt.”

