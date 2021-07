Jongen (10) ernstig gewond na aanrijding in Oosterhout

Foto: SQ Vision. vergroot

Een tienjarige jongen is vrijdagavond ernstig gewond geraakt nadat hij was aangereden door een auto op de Hoofseweg in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde rond kwart voor negen.

De jongen kwam op de voorruit van de auto terecht, waarna hij achter de auto belandde. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. De jongen is met spoed naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

De weg is afgesloten voor onderzoek.

De jongen belandde achter de auto (foto: SQ Vision). vergroot

