Zon laat zich wat vaker zien na weekend: 'Houd nu nog paraplu bij de hand'

Een flinke wolkenpartij in het zuidoosten van Brabant (foto: Ben Saanen). vergroot

Na het weekend wordt het weer ietsje beter en zien we de zon wat vaker. Maar tot die tijd: "Houd de paraplu zaterdag en zondag bij de hand", adviseert Diana Woei van Weerplaza. Ook dit weekend hebben we namelijk te maken met buien. "Het is ook wat aan de koele kant voor de tijd van het jaar."

"De buien die dit weekend overtrekken zijn op zich zo weg", vertelt Diana. "Maar dan komt er weer een andere aan. Deze zaterdag zijn de meeste buien weggelegd voor de strook Breda-Den Bosch."

Aan de koele kant

Tussen de buien door komt de zon zo nu en dan tevoorschijn. "Ik verwacht dat de meeste buien in de loop van de middag en avond zullen wegtrekken en dat het 's avonds op veel plaatsen droog is. Met hooguit zo'n 20 graden is het wel aan de koele kant voor de tijd van het jaar."

Zondag wacht ons hetzelfde weer. "'s Ochtends is het dan nog best aardig, dan is het veelal droog. Met name in de oostelijke delen van Brabant. Maar van het westen uit wordt de lucht dan weer onstabieler. Vooral in de middag moeten we dan rekening houden met een paar buien. Het wordt 20 of 21 graden en daarbij staat niet al te veel wind. De wind draait zondag naar het noordwesten en dan zal het - net zoals zaterdag - in de avond veelal droog zijn."

Meer zon

Na het weekend wordt het volgens Diana 'wat beter, wat rustiger'. Dit is te danken aan een hogedrukgebied boven de Noordzee. "De zon krijgt dan meer ruimte. Het is dan best wel aardig weer. Waar er dit weekend nog vaak buien voorkomen, krijgen we maandag en dinsdag hooguit met een enkel exemplaar te maken, in de middag. De temperatuur is dan wel nog wel laag hoor, voor de tijd van het jaar. Ook op die dagen zo'n 20 of 21 graden."

Woensdag en donderdag komt de temperatuur iets hoger uit, omdat de wind dan draait naar het zuiden tot zuidoosten. "Dan zou het 22 of 23 graden kunnen worden, maar de kans op buien blijft ook dan aanwezig."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.