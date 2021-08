Feestneuzen in Vessem trakteren politie op platte band

Feestgangers in Vessem trakteerden de politie zaterdagnacht op een minder leuke verrassing: ze lieten de band van een politiewagen leeglopen. Een actie waar de politie niet om kon lachen, zo blijkt uit haar reactie op Facebook: "Aangezien wij door dit grapje niet inzetbaar waren, moest de eerstvolgende politieauto minimaal twintig kilometer rijden voor een melding in ons gebied."

"Hopelijk had degene, die onze band liet leeglopen, ons niet nodig vannacht. Wij stonden namelijk te wachten tot onze band gemaakt was... Waarschijnlijk is er niet gedacht aan het feit dat er in de nacht niet zoveel politieauto’s beschikbaar zijn", schrijft de politie verder.