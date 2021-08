Kudde schapen aan de wandel in Roosendaal: dieren belanden bijna op A58

Wijkagent Johan (rechts) en zijn collega (foto: Wijkagent Johan Damen). vergroot

Twee wijkagenten hebben zondagochtend iets na zeven uur in Roosendaal weten te voorkomen dat een kudde van zo'n dertig schapen op de snelweg A58 terechtkwam. "We ontvingen aan het begin van onze dienst de melding dat er een aantal schapen aan de wandel was", vertelt wijkagent in Moerdijk, Johan Damen

Sandra Kagie Geschreven door

De schapen dreigden volgens hem in de buurt van de afslag Nispen/Roosendaal de snelweg A58 op te lopen. Samen met zijn collega Fred van Opstal uit Rucphen en met hulp van Rijkswaterstaat was Johan na de melding snel op de goede plek. Ze spanden een lint en wisten zo te voorkomen dat de kudde op de snelweg belandde.

Johan en zijn collega wisten te voorkomen dat de schapen op de snelweg belandden (foto: Wijkagent Johan Damen). vergroot

"Niet echt een ingewikkelde klus", geven Johan en Fred zondagochtend aan. "Als er één schaap over de dam is, volgen er meer", vertellen ze enthousiast. "Toen we het lint hadden gespannen, hadden we de kudde snel ingesloten."

Eigenaar gevonden

Toen de kudde veilig was ingesloten, gingen de wijkagenten op zoek naar de eigenaar. "Ze weigerden namelijk te verklaren waar ze vandaan kwamen", zo vertelt Johan lachend. De zoektocht leverde snel resultaat op. In de loop van de zondagochtend stonden de schapen volgens de agenten namelijk alweer op de plek waar ze moeten grazen in de wijk Langdonk.

Wijkagenten in Roosendaal en omgeving raken overigens al best bedreven in het vangen van schapen, zo leggen de twee uit. "De gemeente Roosendaal zet namelijk al wat langer schaapskuddes in om het gras in woonwijken te begrazen", geeft Fred aan. En de dieren beperken zich volgens hem niet altijd tot het stuk gras dat hen is toegewezen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.