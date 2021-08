Zwangere moeder en kind naar ziekenhuis na ongeluk

Foto: Kevin Kanters/SQ Vision vergroot

Een zwangere bestuurster en haar kind zijn zondagmiddag naar het ziekenhuis gebracht na een ongeluk in Boekel. Op een kruising botsten twee auto's tegen elkaar. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe moeder en kind eraan toe zijn.

De botsing vond plaats op de kruising van De Bunders met de Dennenmark. Een van de bestuurders zag de andere auto over het hoofd. In de andere wagen raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.

