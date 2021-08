Automobilist slaat over de kop in Fijnaart

Foto: Christian Traets, SQ Vision. Foto: Christian Traets, SQ Vision. Foto: Christian Traets, SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/3 Foto: Christian Traets, SQ Vision.

Op de Boerendijk in Fijnaart is een automobilist zondag met zijn auto van de weg geraakt en meerdere keren over de kop geslagen.

Het slachtoffer kwam uiteindelijk in een sloot tot stilstand. Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer en een traumahelikopter, kwamen ter plaatse.

De man is per ambulance naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De toedracht van het ongeval is niet bekend.

