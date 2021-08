Vrouw springt in het water in Willemstad na beet van eigen hond

Foto: Christian Traets, SQ Vision. vergroot

Een vrouw is zondagavond langs de Lantaarndijk in Willemstad in het water gesprongen nadat ze was gebeten door haar eigen hond. Dat gebeurde rond kwart over negen.

Het slachtoffer hoopte daarmee de hond te ontvluchten en dat lukte. Het dier bleef op de kant en werd door omstanders afgeleid totdat de politie aankwam.

Een ambulanceteam heeft de vrouw ter plaatse behandeld. Ze raakte lichtgewond en kon daarna gelijk weer naar huis. De politie houdt samen met de dierenpolitie een gesprek met de eigenaren om te beoordelen of dit eenmalig was.

