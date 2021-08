Man valt in Wijk en Aalburg en verwondt zich aan eigen mes

Archieffoto (foto: Rob van den Broek). vergroot

Geen steekpartij, maar een ongelukkige val. Aan de Wijksestraat in Wijk en Aalburg is zondagavond een man gewond geraakt. De man zou zijn gevallen en daarbij gewond zijn geraakt aan een mes dat hij bij zich had.

Dat laat een politiewoordvoerder weten aan de hand van verklaringen van omstanders en bekenden van het slachtoffer.

Bij de politie was rond tien uur een melding binnen gekomen van een steekpartij. Het slachtoffer is ter plaatse aan zijn verwondingen behandeld.

