Ramkrakers slaan toe bij boekhandel in Boxmeer: pui winkel aan gort

Ramkrakers hebben zondagnacht rond twee uur hun slag geslagen bij een boekhandel aan de Koorstraat in Boxmeer. De pui van de winkel, Van Dinter Boeken, is door de daders helemaal aan gort gereden. De daders gingen er met de kassa vandoor, zo bevestigt de politie maandagochtend.

In welke richting ze zijn gevlucht, is niet duidelijk. Ze zijn nog niet gepakt en ook de auto waarmee ze de pui ramden en vervolgens vluchtten is nog niet gevonden. De politie is op zoek naar camerabeelden uit de omgeving.