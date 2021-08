Belg die nog celstraf moet uitzitten loopt tegen de lamp

Archieffoto: Rob van den Broek vergroot

Een 48-jarige Belgische automobilist is zondagnacht aangehouden nadat hij tegen een lantaarnpaal was gereden. Dat gebeurde rond drie uur aan de Nederlandse kant van de Alphenseweg in Baarle-Nassau. In de auto vonden agenten wapens en drugs. Ook bleek dat de man in België werd gezocht.

Belgische politieagenten schakelden hun Nederlandse collega's in omdat de aanrijding op Nederlands grondgebied was gebeurd. Agenten konden de man, die weg wilde lopen, aanhouden. Hij gaf daarbij een valse naam op.

Verborgen ruimte

In een verborgen ruimte in de auto vonden agenten een vuurwapen, een ploertendoder en drugs. De auto is in beslaggenomen. Uit een speekseltest bleek dat de man drugs had gebruikt.

De bestuurder was bovendien in België niet teruggekomen van een proefverlof. Na afhandeling in Nederland gaat de aangehouden bestuurder terug naar België om de rest van zijn straf uit te zitten.

