Schoonmakers vakantieparken vaak oneerlijk behandeld, constateert inspectie

Als het gaat over het schoonmaken van huisjes op vakantieparken wordt er 'vermoedelijk bijna nergens eerlijk gewerkt.' Die conclusie trekt de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, op basis van een controle op vijf vakantieparken, waaronder een park in Chaam. In Chaam constateerde de inspectie dat schoonmakers te lange werkdagen moeten maken en dat ze hiervoor te weinig betaald krijgen.

Deze overtredingen werden op nog drie parken vastgesteld. Op de vier parken buiten onze provincie werden nog meer overtredingen geconstateerd. Zo waren op twee parken van dezelfde eigenaar schoonmakers uit het buitenland aan het werk die in Nederland helemaal niet mogen werken.

In een van de parken gaat het volgens de inspectie om negen illegale schoonmakers en op het andere park om sowieso vier en mogelijk acht illegalen. Alle overtredingen werden door de inspectie in de maanden juni en juli geconstateerd.

"Het is druk op de Nederlandse vakantieparken. En als er de wissel van huisjes is, moeten de huisjes vaak in korte tijd door schoonmakers gereinigd worden", stelt de inspectie. "Vakantieparken hebben daar soms eigen schoonmakers voor in dienst of maken gebruik van een schoonmaakbedrijf."

Bij de inzet van schoonmakers gaat het vervolgens vaak mis. Naast de genoemde overtredingen waren op één park buiten onze provincie volgens de inspectie ook twee zogenoemde lookalikes aan het werk. Dat zijn werknemers die gebruik maken van een identiteitsbewijs van een ander. Onderzocht wordt nog van wie zij deze documenten hebben gekregen.

