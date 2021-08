Corona zorgt voor tekort aan racefietsen: ‘Geen idee wanneer er wat komt'

Wie een racefiets wil scoren, zal voorlopig nog even geduld moeten hebben. vergroot

Wie geïnspireerd is geraakt door de olympische prestaties van Annemiek van Vleuten en Tom Dumoulin, moet voorlopig even geduld hebben. Er is op dit moment haast geen racefiets meer te verkrijgen en wanneer de nieuwe voorraad wordt geleverd, is vaak onzeker. “We bestellen wat we kunnen.”

Bij de fietsenwinkel van Tinus van Overveld in Hoogerheide moeten ze meerdere mensen per dag teleurstellen. “Op dit moment hebben we geen enkele racefiets staan”, vertelt eigenaar Michael Hayman. Wel staan er honderden in bestelling. "Maar die komen op z’n vroegst eind september of oktober pas binnen.”

Waar de schaarste vandaan komt, is volgens Hayman wel duidelijk. “Het is tweeledig. Aan de ene kant is de vraag naar racefietsen sinds de corona-uitbraak gestegen. Meer mensen zijn gaan fietsen.” Toch is dat niet het grootste probleem. “Het ligt toch vooral aan de fabrikanten in het oosten, die door de lockdowns daar soms maanden dicht zijn geweest.”

"We kunnen klanten momenteel niet eens vertellen welke kleur fietsen we krijgen."

Pim van de Klundert van Sirocco in Woensdrecht kent het probleem. Maar een toename van coronafietsers ziet hij niet. “Sterker nog: als je de balans opmaakt, hebben de meeste winkels minder fietsen verkocht. Het zit ‘m dus echt in de leveranciers.”

Voorlopig lijkt dat euvel nog niet verholpen. “We bestellen zoveel als mogelijk, maar wanneer het binnenkomt… We kunnen klanten momenteel niet eens vertellen welke kleur fietsen we krijgen.”

Hayman wil wel benadrukken dat het echt alleen om racefietsen gaat. “Door verschillende verhalen denken veel klanten nu dat ook reguliere of elektrische fietsen op zijn. Dan komen ze binnen om alvast iets voor volgend jaar te bestellen. Dan zijn ze verrast als ik vertel dat we daar nog zeker vierhonderd stuks van hebben. Voor hen hartstikke leuk, maar het betekent ook dat er mensen zijn die bij voorbaat niet eens een bezoekje brengen.”

