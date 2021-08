Jeff hoopt jaren na zijn beenamputatie eindelijk pijnvrij te kunnen leven

Jeff hoopt met een nieuwe operatie eindelijk pijnvrij te kunnen leven. vergroot

Zo'n zes jaar geleden ontdekte Jeff Pietjouw uit Bergen op Zoom een vreemde knobbel op zijn enkel. Foute boel, bleek na onderzoek: het was een kwaadaardig gezwel en Jeffs been moest worden geamputeerd. Nu is een crowdfunding zijn laatste hoop op een nieuwe prothese én een pijnloos leven.

Toen Jeff in 2015 naar de dokter ging, leek het in eerste instantie nog zonder al te grote zorgen af te lopen. Die gekke bobbel was waarschijnlijk het gevolg van een opgezette slijmbeurs. Voor de zekerheid werd de zwelling toch weggehaald. Toen hij even later hoorde dat het volgens de resultaten van het onderzoek toch om een goedaardige tumor blijkt te gaan, zit de schrik er even in. "Maar ik hoefde me absoluut geen zorgen te maken", vertelt Jeff aan ZuidWest.

Maar de artsen hadden het mis. "Om het half jaar moest ik terugkomen voor een controle. Toen ik ook bij de tweede check aangaf dat ik nog steeds last had, werd ik doorgestuurd naar specialisten in Leiden." Daar volgde even later het écht slechte nieuws. "Een speciale vorm van kanker. In mijn weke delen."

"Ze hebben scans gedaan om te zien of er uitzaaiingen zaten. Dan zouden ze niks meer voor me kunnen doen."

Even werd er voor Jeffs leven gevreesd. "Ze hebben allerlei scans gedaan om te zien of er al uitzaaiingen in de rest van mijn lijf zaten. Dan zouden ze niks meer voor me kunnen doen." Dat onheil bleef hem bespaard. "Het bleek godzijdank alleen nog in mijn enkel te zitten. Twee weken later werd mijn been al geamputeerd."

Die operatie redde het leven van Jeff, maar sindsdien ging er geen dag voorbij zonder pijn. "Een jaar later kon ik lopen op mijn protheses en het zou allemaal goedkomen. Alleen ik bleef last houden. Ze hebben alles geprobeerd: reconstructies aan mijn stomp, verschillende prothesekokers." Het mocht niet baten.

"Een bijzonder zware ingreep, waar ik echt even over na heb moeten denken. Maar het is mijn laatste hoop."

Totdat onlangs nog een laatste optie voorbijkwam: een osseointegratie, beter bekend als de klikprothese. Daarbij wordt een pen in het bot geplaatst, waar de prothese later aan bevestigd kan worden. "Een bijzonder zware ingreep, waar ik echt wel even over na heb moeten denken. Maar het is mijn laatste hoop."

Inmiddels staat Jeff sinds begin dit jaar op de wachtlijst. "Maar doordat alles door corona is uitgesteld, ben ik op zijn vroegst pas in december 2022 aan de beurt. Dat houd ik echt niet meer vol." Om hem te helpen, zijn vrienden van Jeff nu een crowdfunding gestart. Als er voldoende wordt opgehaald, kan hij al eerder in een gespecialiseerd centrum terecht. "Ik ben hen ontzettend dankbaar. Zo hoop ik straks weer dingen met mijn familie te kunnen doen."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.