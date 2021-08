PSV loot Spartak Moskou of Benfica bij bereiken play-offs Champions League

PSV (foto: ANP 2021/Maurice van Steen). vergroot

Het tweeluik in de derde voorronde van de Champions League moet nog beginnen voor PSV, maar de Eindhovenaren weten al wel wie ze gaan treffen als ze FC Midtjylland weten te verslaan over twee wedstrijden. De ploeg van trainer Roger Schmidt zal in die mogelijke play-offs ronde de winnaar van het duel tussen Benfica en Spartak Moskou treffen.

Dat wees de loting in het Zwitserse Nyon maandagmiddag uit. Zowel Benfica als Spartak Moskou, waar voormalig PSV'er Jorrit Hendrix onder contract staat, speelde nog geen voorronde duel in de Champions League. Daar waar PSV al het tweeluik met Galatasaray winnend wist af te sluiten en FC Midtjylland dus wacht.

De Deense tegenstander van PSV kampt wel met personele problemen. Zo maakte de club maandagochtend bekend dat er drie spelers, waaronder sterspeler Pione Sisto, positief hebben getest op corona, waardoor zij dus sowieso de eerste wedstrijd missen.

PSV bereidt zich op dit moment voor op de eerste wedstrijd met de Deense opponent. Dinsdagavond zullen de Eindhovenaren in het eigen Philips Stadion een eerste (grote) stap willen zetten richting de volgende -en tevens laatste- ronde van de Champions League. Slaagt de ploeg van Schmidt erin om Midtjylland over twee wedstrijden de baas te zijn, dan wacht dus een trip naar Portugal of Rusland.

In die mogelijke play-offs ronde zou PSV de klus kunnen klaren. Dat zou de laatste stap richting het doel van de voorbereiding zijn: de groepsfase van de Champions League. In de tweestrijd met Benfica of Spartak Moskou speelt de Eindhovense ploeg eerst uit. De datum waarop de wedstrijden worden gespeeld, wordt later bekend gemaakt.

