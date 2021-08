Wielrenner moet uitwijken voor auto en komt ten val

Een wielrenner is maandagochtend rond elf uur zwaargewond geraakt bij een ongeluk aan de Loverensestraat in Cromvoirt. De wielrenner moest uitwijken voor een achteruitrijdende auto en kwam hard ten val.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar was volgens een omstander nog aanspreekbaar. Een traumahelikopter bracht de trauma-arts naar de plek van het ongeluk. Hoe het met de wielrenner gaat, is onbekend.