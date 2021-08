PSV zal handen vol hebben aan Midtjylland: 'Het wordt zeker niet makkelijk'

PSV-trainer Roger Schmidt en assistent Jörn Wolff (foto: ANP). vergroot

PSV wacht opnieuw een belangrijk duel in de voorronde van de Champions League. De Eindhovenaren treffen dinsdagavond FC Midtjylland en willen in eigen huis een goede uitgangspositie neerzetten voor de return van volgende week. “Als we ons eigen spel kunnen spelen, geef ik ons een goede kans.”

Job Willemse Geschreven door

PSV bereidt zich in relatieve rust voor op het tweeluik met de Deense nummer twee van afgelopen seizoen. Het ging tijdens het persgesprek heel kort over Mohamed Ihattaren –die afgelopen weekend door PSV uit de selectie werd gezet- maar trainer Roger Schmidt wilde daar niet teveel woorden aan vuil maken. “Ik heb tijdens persconferenties genoeg gezegd over dit onderwerp. Ik schaar me achter het statement van de club.”

Problemen FC Midtjylland

De focus ging na dat antwoord dus ook in de perszaal volledig op die derde voorrondewedstrijd in de Champions League. Waar PSV in alle rust toewerkt naar de wedstrijd van dinsdagavond, daar zijn de (personele) problemen bij tegenstander Midtjylland groter. Drie spelers testten afgelopen weekend positief op corona en zij zullen er dus niet bij zijn in Eindhoven. Door de corona-uitbraak binnen de club reizen de Denen dinsdag pas af naar Eindhoven.

Schmidt wilde niet al te veel uitweiden over de problemen bij de tegenstander. “Natuurlijk zal het voor hen nu iets moeilijker worden, maar ze hebben een goed team. Ik houd me er verder niet echt mee bezig en richt me op ons eigen team. We zijn fit en in een goede mood. We hebben een goed plan voor dinsdag en dat moeten we gaan uitvoeren op het veld.”

Voor de gemiddelde voetbalfan in Nederland zal FC Midtjylland niet direct heel bekend in de oren klinken. Toch lijkt de kans klein dat PSV opnieuw met grote cijfers zal gaan winnen. Midtjylland speelde afgelopen seizoen al in de groepsfase van de Champions League en kwam tweemaal Ajax tegen. Winnen deden de Denen niet, maar ze maakten het de Amsterdammers wel degelijk lastig.

Goede mix

Schmidt is van mening dat PSV twee zware wedstrijden te wachten staan. “Het team is een mix van Deense en Braziliaanse spelers. Het zou zomaar kunnen zijn dat er vijf Brazilianen aan de aftrap staan. Dat zorgt ervoor dat ze een goede mix hebben van creatieve spelers, en spelers die keihard werken. Daarbij spelen ze ook in verschillende systemen. We zullen morgen zien hoe ze gaan spelen. Aan ons om snel door te hebben wat we daar tegenover moeten zetten. Maar als we ons eigen spel kunnen gaan spelen, geef ik ons een goede kans.”

Een goede kans maakt PSV dus. Schmidt wilde zeker niet in de underdogrol duiken, maar hij zou zijn team niet direct als favoriet willen bestempelen. “Ik weet niet of wij de favoriet zijn. Dat is vaak iets voor de media. Voor mij is van belang dat we na twee wedstrijden door zijn. Maar het zal zeker niet makkelijk worden, daar ben ik van overtuigd.”

Vervanger Boscagli

Door een rode kaart in Istanbul is centrale verdediger Olivier Boscagli dinsdag niet van de partij. De Fransman, vorig jaar definitief doorgebroken in Eindhoven, zal gemist worden. “Maar we hebben goede vervangers klaarstaan”, doelt Schmidt op Nick Viergever en Armando Obispo. Een van de twee zal Boscagli gaan vervangen, maar Schmidt leek er nog niet helemaal aan uit wie dat moet gaan doen. “Ze verdienen het allebei om te spelen. Ze zijn fit en scherp en trainen heel goed. Het is een moeilijke keuze, maar ik moet uiteindelijk wel een keuze gaan maken.”



Laatste training van PSV voor het treffen met FC Midtjylland (foto: ANP). vergroot

