Historisch atletiekgoud op Olympische Spelen: 'Zenuwslopend en prachtig'

Sifan Hassan heeft maandag sportgeschiedenis geschreven. De atleet pakte olympisch goud op de 5000 meter. En er volgen nog twee afstanden waarop ze hoopt op eremetaal. Marathonloper Björn Koreman is onder de indruk, omdat het vandaag meer was dan alleen de winst van goud.

Begin dit jaar was Björn Koreman aan het trainen op Tenerife, waar Sifan Hassan toen ook was met haar coach. "De dag voor ik naar huis ging zaten we een beetje te praten met een bakkie koffie. Ik zei dat ik de volgende week de tien kilometer in Berlijn zou lopen. Sifan vroeg wat ik qua tijd wilde lopen. Dat was onder de 29. Ze keek meteen naar haar coach en vroeg: kunnen wij eerder naar huis, dan kan ik achter hun aan lopen. Dat ging allemaal niet, ook door corona. Maar ze hoorde het en dacht meteen: ik wil ook zo hard rennen. Dat was een mooi moment. Als ze iets in haar hoofd heeft, gaat ze daar echt vol voor. En ze maakt het waar."

"Vallen in de ochtend en goud in de avond, dan ben je echt een grote."

Dat gebeurde maandag ook, twee keer. Koreman, voor Omroep Brabant Olympische Spelen-watcher, had zijn wekker 's nachts gezet. De series van de 1500 meter, één van de drie afstanden waarop Hassan in actie komt. Ze viel, stond op en won vervolgens haar race. "Ik dacht eerst: dat ga je niet menen. Het is haar niet gegund. Maar als je valt, in de laatste ronde en je staat op en loopt dan alsnog een rondje in 61 seconden. Dat is eigenlijk niet voor te stellen. En dan in de avond goud pakken op de 5000 meter. Op één dag! Dan ben je echt een grote. Het is bizar."

"Dit is super, echt historisch”, vervolgt een opgetogen Koreman. Het was een dag waarop je eigenlijk ogen tekort kwam, want naast de twee races van Hassan was er op de atletiekbaan nog veel meer te genieten. “Femke Bol overtuigend naar de finale 400 meter horden, Liemarvin Bonevacia als eerste Nederlander ooit naar de finale op de 400 meter. Nadine Visser die vandaag een finale liep. Wat we nu al zien op de atletiekonderdelen is bizar. En er zit nog zoveel moois aan te komen, dat is het begin van iets heel moois.”

"Heel veel mensen kunnen niet naar haar manier van lopen kijken, het is zenuwslopend."

Bij Koreman valt het woordje genieten heel vaak vandaag, toch zat thuis voor de buis niet iedereen zo rustig te kijken naar de race van Hassan. Ze liep zoals altijd ver achterin, zat soms opgesloten en het lopen zag er niet altijd even soepel uit. “Heel veel mensen kunnen er niet naar kijken, mijn vader kan er bijvoorbeeld helemaal niet tegen hoe zij loopt. Het is zenuwslopend. Op de 800 meter weet ze het zelfs voor elkaar te krijgen om achteraan te lopen. Maar het is haar tactiek. Ik ken haar ondertussen redelijk goed, weet hoe ze loopt. En zelfs ik denk soms: is het nu niet tijd dat je gaat? Toch knalt ze er dan weer overheen.”

Moment van de dag

De Brabantse Annemiek Bekkering had vandaag goud kunnen pakken, maar de medalrace die ze samen met haar zeilpartner Annette Duetz als klassementsleider zal starten werd uitgesteld naar dinsdag. En daardoor was er eigenlijk helemaal geen concurrentie voor het moment van de dag. "Sowieso niet voor mij als atletiekliefhebber", zegt Koreman. "Voor het eerst in 29 jaar weer een Nederlandse gouden atletiekmedaille. Dit is schitterend, echt genieten. Dit ga ik me nog heel lang herinneren."

"Dit is waarom je de Olympische Spelen kijkt, waarom je ’s nachts de wekker een paar keer afgaat. Vooraf werd gezegd dat Sifan ‘deze gouden medaille even ging pakken’. Maar zo werkt het allemaal niet. Ze was ook niet zo zeker van haar zaak, na de val in de ochtend. Het is ook allemaal niet zo vanzelfsprekend, er zijn zoveel factoren waar je afhankelijk van bent. Maar Sifan is wel in extreem goede doen. Dat ze dan zo de opvolgster van Ellen van Lange wordt, prachtig.”

