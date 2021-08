Marcel deelt beelden waarop auto in brand wordt gestoken om dader te pakken

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Marcel wil dader pakken die auto's in brand stak: 'Levensgevaarlijk'

Marcel Schoenmakers is woedend: de auto van zijn dochter is zaterdagochtend in brand gestoken. Althans, daar lijkt het op na het bekijken van de bewakingsbeelden. “Het is levensgevaarlijk. Als die auto tegen een gevel aanstaat, vliegt het hele pand in de fik!”

Marcel verhuurt panden in Eindhoven en werd zaterdagochtend gebeld door zijn dochter, die in een van die panden woont in het stadsdeel Tongelre. Haar auto, die stond geparkeerd op de Willem van Konijnenburglaan, stond in brand. Ze had toen al de brandweer gebeld die snel ter plaatse was om het vuur te doven. Twee auto's liepen forse schade op.

"Het was mij meteen duidelijk dat het hier niet gaat om zo maar een brandje."

Marcel ging meteen de beelden van de bewakingscamera's bekijken. "Toevallig hangen die er nu omdat er veel overlast was van hangjongeren rond het pand. Toen ik de beelden voor het eerst zag, was mij meteen duidelijk dat het hier niet gaat om zo maar een brandje."

Op de beelden is inderdaad op te zien hoe een man in een zwarte jas met zwarte capuchon en een donkere broek, zaterdagochtend rondjes rond twee auto’s loopt. Hij lijkt te bukken om iets te doen en loopt daarna weg. Even later vliegen twee auto's in brand en komt de brandweer het vuur blussen.

"Deze man moet zo snel mogelijk gevonden worden."

Op zijn Facebook-pagina heeft hij de bewakingsbeelden gedeeld. Marcel heeft ook aangifte gedaan bij de politie, maar hoopt door de beelden te delen informatie over de dader in te winnen. "Mensen zeggen dan: 'Kun je dat wel maken?' Dat zal mij een worst wezen. Ik weet honderd procent zeker dat die man deze auto's in brand heeft gestoken. Deze man moet zo snel mogelijk gevonden worden."

“Alles is verzekerd dus is de financiële schade beperkt gebleven”, zegt Marcel. "Maar ik ben niet minder boos. Dit is brandstichting.”

