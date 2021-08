Jongen (11) uit Oss mishandeld door leeftijdsgenootje, politie zoekt dader

Wie kent deze jongen? Die vraag stellen de wijkagenten van de Osse wijk Ruwaard via Facebook. Als hij zich namelijk niet voor 12 augustus meldt, zal de politie camerabeelden delen waarop de jongen te zien is.

Dat meldt Dtv Nieuws. Een 11-jarige jongen werd dinsdagavond 6 juli mishandeld toen hij over de Euterpelaan in Oss fietste. Omstreeks zes uur trok een onbekende jongen van ongeveer dezelfde leeftijd aan de bagagedrager van het slachtoffer en vroeg of hij achterop mocht.