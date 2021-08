Lichaam gevonden in kanaal bij Mierlo, geen misdrijf

Wachten op privacy instellingen... Foto: Sem van Rijssel, SQ Vision. Foto: Sem van Rijssel, SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/3 Lichaam gevonden in kanaal bij Mierlo

In het kanaal langs de Vamweg in Mierlo is dinsdagochtend een lichaam gevonden. Dat meldt de politie. Het is nog onbekend of het om een man of een vrouw gaat.

De politie zette een deel van de weg langs het kanaal af voor onderzoek. Rond halfdrie werd gemeld dat er geen sprake is van een misdrijf.

