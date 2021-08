Baanwielrenner Harrie Lavreysen wint goud op de teamsprint

Harrie Lavreysen (tweede van rechts) met het winnende team (foto: ANP). vergroot

Harrie Lavreysen heeft samen met zijn teamgenoten goud gewonnen op de Olympische Spelen op de teamsprint. De baanwielrenner uit Luyksgestel maakte samen met ploeggenoten Van den Bergh en Hoogland de favorietenrol waar. Voor Lavreysen, debutant op de Spelen, betekent dit zijn eerste -gouden- medaille.

Job Willemse Geschreven door

Vooraf werd het Nederlands team dus gezien als torenhoge favoriet, al was het voor het Lavreysen en zijn teamgenoten lastig om de concurrentie in te schatten. Het afgelopen jaar zijn namelijk amper wedstrijden verreden. Maar zoals altijd moest er sowieso rekening worden gehouden met Groot-Brittannië, al deelde het Nederlands team de grote concurrent al wel een tik uit in de eerste ronde, toen ze een verschil van vier tienden wisten te noteren.

Groot verschil

In de finale tegen de Britten was het Nederlandse team vele malen sterker. Lavreysen en zijn teamgenoten reden ontzettend hard, bleven kort op elkaar. En dat gebeurde juist bij de Britten niet: Nederland won historisch goud met een gigantisch verschil van ruim 3 seconden sneller dan de directe concurrent.

De kans was daarbij ook groot dat deze jaargang in Tokyo meerdere (Olympische) records zouden kunnen gaan sneuvelen. En dat gebeurde al in de kwalificatie (eerst Nieuw-Zeeland, daarna Nederland) en tijdens de eerste ronde (Groot-Brittannië eerst, daarna verbeterde Nederland dat record weer). En ook opnieuw in de finale wist Nederland een Olympisch record te noteren: 41.369.

Voor Lavreysen kon zijn Olympisch debuut niet beter beginnen. De wereldkampioen op de teamsprint, de sprint en de keirin wil op dezelfde onderdelen ook dolgraag Olympisch goud winnen. De eerste van de drie onderdelen is in ieder geval geslaagd voor de 24-jarige Lavreysen. Later deze week volgen de sprint en de keirin nog.

