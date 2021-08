Klachtenregen over 'vieze en kapotte zooi' op Oostappen Vakantiepark

Schimmel in de douche van een huisje op Vakantiepark Prinsenmeer (foto: Sabina en Peter Grob) Glasscherven in een van de slaapkamers (foto: Sabina en Peter Grob). De matrassen passen niet in de bedden (foto: Sabina en Peter Grob) Een schroef steek uit de vloer (foto: Sabina en Peter Grob) Het fornuis was alles behalve schoon (foto: Sabina en Peter Grob) Volgende Vorige vergroot 1/5 Schimmel in de douche van een huisje op Vakantiepark Prinsenmeer (foto: Sabina en Peter Grob)

Het regent klachten over Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer in Asten. Veel mensen klagen over vieze en beschadigde huisjes. Tot hun frustratie vinden ze naar eigen zeggen geen enkel gehoor bij de directie van het park. Het park op haar beurt stelt wel degelijk op klachten te reageren en geeft aan dat sommige gasten zich 'als beesten gedragen'.

Ze had er een jaar lang naar uitgekeken, Sabina Grob uit Beverwijk. Een weekje bijkomen op Vakantiepark Prinsenmeer in Asten, samen met haar dochter en hondje. Eind juli was het zo ver. Maar bij aankomst veranderde de gedroomde vakantie in een nachtmerrie. Sabina: "Bij aankomst zag ik al dat er allemaal gaten in de muren van het huisje zaten. Maar toen dacht ik nog, ach ja, het is maar de buitenkant."

Eenmaal binnen werd het niet beter. Sabina omschrijft: "Het rook naar natte schimmel. Dat zat er ook volop in de badkamer. De bevlekte matrassen pasten niet op de bedden. Het fornuis zat vol vet en bij de openslaande deuren stak er een schroef uit de grond."

Als Sabina de kinderslaapkamer inloopt stapt ze in een stukje glas. Ze haalt haar voet eraan open. "Er lagen nog meer stukjes glas. In de kamer waar een kind zou moeten slapen. Echt bizar."

"Heel vies beddengoed. Tv flikkert. Kapotte stoelen, lampen, douche en koelkast...niet wat wij gewend waren!"

Dat was de druppel voor Sabina. Boos en teleurgesteld gaat ze naar de receptie. Daar krijgt ze te horen dat ze geen ander huisje kan krijgen, omdat alles vol zit. Wel wordt beloofd om een schoonmaakster en een klusjesman langs te sturen.

De schoonmaakster doet een poging, maar krijgt de badkamer en de keuken ook niet meer schoon. De klusjesman heeft Sabina nooit gezien. "Ik heb maar een sok over de uitstekende schroef gedaan, zodat mijn dochter en mijn hondje daar niet per ongeluk in zouden stappen."

Sabina heeft bij de receptie geklaagd, gebeld en bij thuiskomst het park nog een mail gestuurd. Maar ze krijgt tot haar grote frustratie geen gehoor. "Dat vind ik misschien nog wel het ergste. Dat je geen reactie of oplossing krijgt."

Er zijn veel meer mensen die klagen over Vakantiepark Prinsenmeer. Er is zelfs een Facebookpagina opgericht voor en door gedupeerden. Naomi schrijft daar: "Heel vies beddengoed. Tv flikkert. Kapotte stoelen, lampen, douche en koelkast...niet wat wij gewend waren!"

Dolf had ook geen topvakantie en is een week eerder dan gepland vertrokken 'uit die luidruchtige smerige hel die Oostappen Prinsenmeer heet.'

Ook Sander laat op Facebook weten eerder naar huis te zijn gegaan. Hij schrijft: "Vijf dagen geweest van de twee weken. Wat een vieze en kapotte zooi zeg."

"Wie zich misdragen kan ik aan hun stront niet zien."

Mark Gillis van het vakantiepark zegt in een reactie dat ze al het mogelijke doen om het park netjes te houden. "Maar sommige gasten zijn net beesten. Zo smeren ze hun uitwerpselen tegen de muren. Wij hebben duizend gasten. Misschien zijn het er maar tien die zich misdragen."

Wie dat zijn dat weet de recreatieondernemer niet: "Dat kan ik aan hun stront niet zien."

Onlangs is er een mail naar alle gasten gestuurd. De boodschap is dat mensen ook zelf mee kunnen werken om de boel netjes te houden: "Zo gooien sommige mensen hun vuilniszak zomaar ergens neer, terwijl die naar de milieustraat moet", zegt Mark Gillis.

Dat niet altijd alles perfect loopt geeft Mark wel toe: "Het schoonmaken gaat met uitzendkrachten, soms zijn die niet goed. Dan moeten wij weer op zoek naar anderen. Wij moeten nu met zijn allen een tandje bijzetten."

Klachten zegt de eigenaar van het vakantiepark altijd serieus te nemen: "Iedereen krijgt binnen veertien dagen een reactie en daarmee voldoen wij ruim aan de wettelijke regels."

