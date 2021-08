Bredase stalker (31) achtervolgt ex-vriendin en wordt opgepakt

Archieffoto: politie vergroot

Een 31-jarige man uit Breda is maandagochtend aangehouden voor het stalken van zijn ex-vriendin. De verdachte werd op de Wilhelminalaan in Raamsdonksveer in de kraag gevat. De Bredanaar zou ook onder invloed van drugs achter het stuur hebben gezeten.

Het slachtoffer meldde de politie dat haar ex haar al geruime ruim achtervolgde en onder meer had geprobeerd om klem te rijden. Ook haalde hij haar in en remde dan voor haar auto weer abrupt af.

De vrouw hield tijdens de rit telefonisch contact met de politie, waarna haar ex op de Wilhelminalaan werd getraceerd en aangehouden. Ze heeft aangifte gedaan.

Wilde kind zien

De man zou haar eerder al via de telefoon en sociale media talloze dreigende berichten hebben gestuurd. Ook verdenkt ze hem van een vernieling aan haar auto. De verdachte gaf toe dat hij zijn ex-vriendin achterna reed omdat hij zijn kind wilde zien.

De Bredanaar gaf ook toe dat hij in de voorafgaande nacht cocaïne had gebruikt en had geblowd. De politie maakt proces-verbaal op en het bloed van de man wordt onderzocht.

