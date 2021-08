Stefaans camping stond volledig onder water: ‘Niet lopen, maar varen'

Stefaan vaart over zijn camping. vergroot

Beheerder Stefaan Pinckaers (52) uit Asten kon het nauwelijks geloven. Zijn camping in Frankrijk overstroomde zo'n beetje helemaal met rivierwater. “Waar we normaal konden rondlopen, konden we nu alleen nog met een bootje komen."

Normaal in deze tijd van het jaar hoort de camping van Stefaan te barsten van blije mensen. Een bruisend geheel, noemt hij het. Maar rivier de Saône hakte dat idyllische beeld deze zomer met een botte bijl aan gort.

Camping Aux Rives du Soleil ('Aan de oevers van de zon'), gelegen net boven Mâcon, liep twee weken geleden bijna helemaal onder. De camping was onherkenbaar geworden. Een verlengstuk van de rivier.

"Als het dan gebeurt hoop je alsnog dat het meevalt."

“We hebben een beetje ervaring met hoog water, want in de winter komt het vaker voor”, zegt Stefaan. “Maar het was nu begin juli regenachtig. Het water in de rivier waaraan onze camping ligt, was al wat aan het stijgen. Dat is heel raar: je ziet het eigenlijk aankomen en je weet dat het gebeurt, maar als het dan gebeurt hoop je alsnog dat het meevalt.” Dat deed het niet.

Stefaan is sinds maart 2020 beheerder van de camping, waarvan hij in de toekomst eigenaar hoopt te worden. Het terrein lag er halverwege juli nog relatief mooi bij. “Maar toen werd duidelijk dat er ook nog eens grote buien over het stroomgebied van de Saône hingen. Dat zag ik als een teken. Vanaf toen wist ik genoeg: het gaat hier mis.”

Er werd met man en macht gewerkt om alle spullen te redden van het water. vergroot

Iedereen werd van de camping gehaald, toen dat nog veilig kon. Op vrijdag 16 juli was alles ontruimd, al was er toen nog altijd weinig aan de hand. “Alleen aan het einde van de camping, bij het zwembad en de pizzeria, zagen we het water stijgen. Toch bleek de beslissing de juiste.”

"Een beetje water kan zomaar weglopen. Je weet alleen niet wanneer het stopt met stijgen."

Later in de avond kwam het water binnenstromen. “Je weet dat het komt, je ziet het aan de waterstanden, maar je hoopt eigenlijk dat het meevalt. Een beetje water kan zomaar weglopen, denk je dan. Je weet alleen niet wanneer het stopt met stijgen. En dat deed het niet. Tenten en het zwembad liepen volledig onder. Het was een triest gezicht."

Een van de ondergelopen tenten. vergroot

Omdat de camping pal aan de Saône ligt, staat 'ie op vrij vlak terrein. Een groot gedeelte stroomde onder. “Het ging razendsnel. Uiteindelijk heeft er bijna overal minimaal een meter water gestaan. Mede dankzij vrijwilligers konden we veel spullen op tijd veiligstellen, maar het zwembad, de pizzeria en wat tenten hebben veel schade opgelopen.”

“Het is een hele rare periode."

Stefaan en zijn gezin zijn nu terug in Brabant, waar ze na alle ellende weer op adem proberen te komen. In Frankrijk is men nog druk bezig alles schoon te maken. Dat gaat goed, zegt Stefaan, en Aux Rives du Soleil is sinds vorige week open voor bezoekers.

De camping wordt weer een camping, maar of het seizoen gered is? “Het is een hele rare periode, zeker na corona. 2021 begon niet fijn door de maatregelen, en nu komt ook nog eens dit erbij. Het is niet makkelijk.”

