Grote hennepkwekerij in Someren, zeker vier aanhoudingen

De politie heeft dinsdagmiddag een grote hennepkwekerij gevonden in een loods aan de Kanaalstraat in Someren. Er zijn vier mensen aangehouden.

De politie heeft rond een uur of twee een inval gedaan in de loods. Verschillende verdachten sloegen toen op de vlucht. Twee mannen zijn in de loods aangehouden, twee andere mannen zijn na een achtervolging ook opgepakt.