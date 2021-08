Eindhovenaar licht tientallen mensen op met betaalverzoekjes via WhatsApp

Archieffoto vergroot

Een 19-jarige man uit Eindhoven is maandag aangehouden in zijn woonplaats omdat hij tientallen mensen heeft opgelicht met betaalverzoekjes via WhatsApp. Dat meldt de politie.

Ron Vorstermans Geschreven door

De slachtoffers ontvingen via WhatsApp een betaalverzoek en het verzoek om hun rekening te verifiëren. Via een link kwamen zij op een website terecht waarop onder meer werd gevraagd om bankpasgegevens in te vullen.

Zo kon de man geld van de rekening halen. De man zit nog vast.

Nooit klikken

"Klik nooit op een link die je via WhatsApp, mail of sms krijgt van iemand die je niet kent. Dat is het belangrijkste advies dat we kunnen geven in deze fraudezaak”, besluit de politie.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.