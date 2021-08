Jongen (11) uit Oss mishandeld door leeftijdsgenootje, dader meldt zich

Een minderjarige jongen die in juli een 11-jarige Ossenaar mishandelde, heeft zich na een oproep van de politie vrijwillig gemeld. De wijkagenten van de Ruwaard verzochten de dader zich voor 12 augustus te melden. Als dat niet zou gebeuren, zou de politie camerabeelden waarop de jongen te zien is, delen op sociale media.

Volgens Dtv Nieuws werd een 11-jarige jongen op dinsdagavond 6 juli mishandeld toen hij over de Euterpelaan in Oss fietste. Een onbekende jongen van ongeveer dezelfde leeftijd trok eind van de middag aan de bagagedrager van het slachtoffer en vroeg of hij achterop mocht. Toen de 11-jarige jongen aangaf dat hij dat niet wilde, werd hij volgens de politie mishandeld door de jongen. Of en welke verwondingen hij daarbij opliep, is niet bekend.