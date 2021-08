Marco Kroon schaamt zich over terugtrekking militairen uit Afghanistan

Als alles volgens planning verloopt dan zijn op 11 september alle militairen vertrokken uit Afghanistan. En dat knaagt aan Marco Kroon, drager van de Willemsorde en officier bij de Koninklijke Landmacht. Hij kan er niet bij dat Nederland en de andere landen Afghanistan alleen achterlaten. “Voor mijn gevoel heb ik er als militair alles aan gedaan om mensen hun vrijheid terug te geven”, deelt hij op LinkedIn. “Als mens schaam ik me wel een beetje.”

Hieronder lees je de hele column van Marco Kroon:

"Terwijl sommigen hier in Nederland klagen over de inperking van hun vrijheid en vechten om een festivalkaartje, vechten velen in Afghanistan op dit moment weer voor hun leven. De internationale gemeenschap trekt militair gezien massaal de handen terug waardoor de Taliban dankbaar gebruik maakt van het vacuüm dat nu ontstaat.