Autodieven slaan slag bij man die even pakketje ophaalt

Foto: Politie Waalwijk. vergroot

De politie heeft dinsdag in Waalwijk twee autodieven in de kraag gevat. De mannen, bekenden van de politie, waren er eerder op de dag vandoor gegaan in de auto van een man die even was uitgestapt om een pakketje op te halen.

Toen het slachtoffer uit de zaak aan de Stationsstraat stapte, bleek zijn auto te zijn verdwenen. Uit camerabeelden bleek al snel dat twee mannen verantwoordelijk waren voor de diefstal. De dieven zagen dat de autosleutels nog in het contact zaten en maakten direct van de gelegenheid gebruik.

De mannen, 42 en 46 jaar oud zonder vaste woon- of verblijfplaats, werden later in de middag gespot en aangehouden op de Tempelierstraat in Waalwijk. Een van hen had de autosleutel nog op zak. Het voertuig werd na een korte zoektocht in het centrum van Waalwijk teruggevonden.

