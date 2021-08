Corona bij Willem II: Koningsdag en oefenwedstrijden gaan niet door

Meerdere spelers en leden van de technische staf van Willem II zijn positief getest op het coronavirus. Om die reden heeft de voetbalclub een streep gezet door Koningsdag komende zaterdag. De oefenwedstrijd tegen Sparta, die 's middags op het programma stond tijdens de traditionele open dag, gaat ook niet door. Dit is al de tweede wedstrijd in de voorbereiding op de competitie die niet door kan gaan door meerdere besmettingen.

'Om de voorbereiding op de competitiestart verantwoord en zo snel mogelijk met de voltallige spelersgroep en staf te kunnen hervatten, vinden extra coronatestrondes plaats en wordt de gezondheid van de betreffende personen door de club nauwlettend in de gaten gehouden. De club respecteert de privacy van deze personen en maakt daarom geen namen bekend', laat de club in een statement weten.

Dat meerdere personen in quarantaine zitten zorgt ervoor dat Willem II met personele problemen kampt. De voorbereiding op de vriendschappelijke wedstrijd is daardoor verstoord. Uitspraken over het aantal spelers dat door het virus is uitgeschakeld doet de club niet, maar het is duidelijk dat het 'bovengemiddeld' is.