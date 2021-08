Philips stapt naar Hoge Raad in 'scheerapparaten-oorlog' met Lidl

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Philips stapt in een al jaren durend conflict met supermarktketen Lidl naar de Hoge Raad. Het concern gaat volgens Het Financieele Dagblad in cassatie tegen een uitspraak van het gerechtshof Den Haag, dat in april Philips in het ongelijk stelde in de ‘scheerapparaten-oorlog’ met de Duitse supermarktdiscounter Lidl.

Philips beschuldigt Lidl al jarenlang van schending van het auteursrecht bij diens verkoop van het elektrisch scheerapparaat Silvercrest en heeft in verschillende rechtszaken schadevergoeding geëist van Lidl. Volgens Philips lijkt het product van Lidl te veel op de Philips-shaver RQ 320.

Lagere rechters hebben de afgelopen jaren zowel Philips als Lidl in het gelijk gesteld, maar het gerechtshof Den Haag oordeelde in april in een hoger beroepszaak dat Lidl zich niet schuldig heeft gemaakt aan de ‘slaafse nabootsing’ van het scheerapparaat van Philips en dat er daarom geen sprake is van oneerlijke concurrentie.

Naast de rechtszaak zijn er meer zorgen voor het bedrijf. De beademingsapparatuur van Philips, waarvoor het bedrijf eerder een grote terugroepactie aankondigde, kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en leiden tot verwondingen of zelfs overlijden. Die waarschuwing volgt uit een inschatting door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). De toezichthouder heeft de terugroepactie van Philips in de hoogste risicocategorie, de zogeheten Class 1, ingeschaald.

Er zouden al tientallen incidenten en meerdere verwondingen in de Verenigde Staten bekend zijn door apparaten die onlangs zijn teruggeroepen, aldus de FDA, maar geen sterfgevallen. In totaal heeft het bedrijf wereldwijd 3 miljoen tot 4 miljoen apparaten verkocht die hersteld of vervangen moeten worden, waarvan naar schatting tienduizenden in Nederland.

