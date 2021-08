Springruiter Maikel van der Vleuten pakt brons op Olympische Spelen

Maikel van der Vleuten op weg naar brons (foto: OrangePictures). vergroot

Maikel van der Vleuten heeft brons gewonnen op de Olympische Spelen. In de finale bleef Van der Vleuten uit Someren met zijn paard Beauville Z foutloos, net als vijf andere combinaties. In de barrage die volgde was hij weer foutloos en zette hij een derde tijd neer.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Van der Vleuten zette in de finale de snelste tijd neer: 85,31. Hij mocht door naar de barrage, waar alle foutloze ruiters met hun paard weer de strijd met elkaar aangingen. Door zijn snelste tijd mocht hij DE barrage als laatste starten. Hij wist dat hij ook in die ronde geen balken van de hindernis af mocht stoten en dus foutloos moest blijven, omdat alle andere ruiters ook geen fout hadden gemaakt.

De springruiter bleef foutloos, waardoor het aankwam op tijd. Alleen de Brit Ben Maher (37,85 seconden) en de Zweed Pedder Fredricson (38.02) bleken sneller. Van der Vleuten wist zich met een derde tijd wel te verzekeren van een bronzen medaille. Nadat hij de laatste hindernis goed had genomen, stopte zijn tijd op 38,90. Daarmee bleef hij de Zweed Henrik von Eckermann voor.

Van der Vleuten, voor de derde keer actief op het grootste sportevenement van de wereld, was zichtbaar blij met zijn verrassende derde plek. Met het Nederlandse team wist hij op de Spelen van Londen in 2012 al zilver te pakken.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.