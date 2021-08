Man rijdt zoveelste keer zonder rijbewijs en vlucht: 'Bang voor hoge boete'

Archieffoto vergroot

Een 21-jarige Tilburger is dinsdag voor de zevende keer betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Dat gebeurde ditmaal rond kwart voor zes op de Cederstraat. Zijn voertuig is in beslag genomen.

Agenten zagen de man rond vier uur met hoge snelheid over de Academielaan rijden. Ze hoorden dat de banden piepten en zagen dat hij zonder snelheid te minderen en zonder voorrang te verlenen over een fietspad reed, langs een taxi die voor een oversteekplaats stilstond.

De agenten zetten hun sirene en zwaailichten aan en zetten de achtervolging in. Op de Mangrovestraat reed de Tilburger hard over een vluchtheuvel en vlak daarna kwam hij met zijn auto op de Cederstraat tegen een lichtmast tot stilstand.

Ook geen verzekering

De man rende weg en werd na een lange zoekactie gevonden en aangehouden in de hal van een flat. Hij verklaarde dat hij er vandoor was gegaan omdat hij bang was voor een flinke boete. Die zal ongetwijfeld volgen, want hij werd ook nog aangehouden voor het rijden zonder verzekering en het verlaten van een plaats van ongeval.

