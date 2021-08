Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 De panterklomp blijkt doorslaand succes; "We plakken ons een ongeluk"

De panterprintjes zijn niet meer weg te denken uit het huidige straatbeeld. Het nieuwste succesnummer komt uit Sint Oedenrode: De panterklomp. Marie-Louise Holl en haar man hebben een bedrijf in het handmatig decoreren van klompen en tot hun verbijstering werd het 'proefpaar' van de panterklompen een doorslaand succes.

Plakken en lakken. Zo zien de dagen van Marie-Louise en haar man er de afgelopen weken uit. Ogenschijnlijk uit het niets is hun webshop ontploft. "Ik plaatste begin juli een bericht op Facebook met een foto van een paar klompen met panterprint en toen ging het los", zegt Marie-Louise. "Bijna 20 duizend opmerkingen onder het bericht en er zijn al meer dan 600 duizend mensen die de klompen hebben gezien."

vergroot

Op een grote tafel midden in de werkplaats staan ze alweer klaar. Tientallen paren keurig afgelakte klompen met pantermotief. Dagelijks komen er nieuwe bestellingen binnen. Inmiddels zit er een levertijd op van meer dan een week omdat Marie-Louise en haar man zich een ongeluk moeten plakken om het bij te kunnen benen. De bestellingen komen uit heel Nederland, maar ook vanuit Frankrijk en zelfs Gran Canaria is er vraag.

"En toen was het hek van de dam."

Het begon allemaal met een 'grapje'. In december zag Marie-Louise de befaamde 'panterservetten' van Patty Brard liggen bij het Kruidvat. "Leuk voor een workshop decoreren dacht ik." Maar dat liep anders. Corona gooide roet in het eten en de workshop kon niet doorgaan. Ze maakte een paar 'op proef' en plaatste die foto op Facebook. "En toen was het hek van de dam."

Ontzettend blij zijn Marie-Louise en haar man Bert er mee. Hun bedrijf happyclogs ligt een beetje op zijn gat nu er nog nauwelijks souveniers worden verkocht. "De souvenierwinkels in Amsterdam waar wij normaal aan leveren hebben geen klanten, de Keukenhof is al twee jaar dicht, de Zaanse Schans trekt geen buitenlandse toeristen. Zo kunnen we nog wel even doorgaan." Daarom is de onverwachte verkoop van de panterklompen meer dan welkom.

"In een paar weken tijd hebben we meer dan 100 paar verkocht."

"In een paar weken tijd hebben we meer dan 100 paar verkocht aan particulieren. Dat is voor ons echt heel veel." Daar hebben Marie-Louise en Bert dan ook wel die dagelijkse plak- en laksessies voor over. "En het bijzondere is, dat de klompen ook gaan naar mensen die je normaliter niet op klompen zou zien", zegt Marie Louise.

vergroot

Jonge meiden die ze bestellen om de blits te maken op een festival of een feestje bijvoorbeeld. "Dat vind ik dus echt heel tof. Geen tuinders of boeren, maar meiden die hier hip gekleed en met mooie make-up binnenstappen om deze klompen te kopen. Dat is toch gaaf."

En wie denkt dat het schoeisel alleen door vrouwen wordt besteld heeft het ook mis. "Natuurlijk verkopen we ze het meest in de maten 38 tot en met 40. Typische vrouwenmaten dus. Maar ze worden ook besteld in maat 44 of 45", zegt Louise. "Dat kan natuurlijk een grapje zijn voor je man, maar ze zijn ook al besteld door de eigenaar van een homobar in Gran Canaria."

"Ik stuur vrienden en familie weg met een opdracht."

Volgens Marie-Louise is een panterprintje tijdloos. Daarom denkt ze dat de klompen voorlopig nog wel even in trek zullen blijven. De enige zorg is de verkrijgbaarheid van die befaamde Patty-servetten. "Ik stuur nu al vrienden en familie weg met een opdracht: Zie je ze liggen, neem ze voor mij mee."

Ze hoopt dat Patty zelf ook nog iets voor haar kan betekenen. "Ik heb haar gesproken in de radio-uitzending van Veronica. Ze zei dat ze ging kijken wat ze voor mij kon doen. Daar hopen we dan maar op." En anders zit ze alweer vol met nieuwe plannen. "Een zebraprintje misschien. Ook leuk."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.