Henry laat zijn tong splijten en neus wegsnijden en is er trots op

Henry Rodriguez liet zijn gezicht helemaal verbouwen om er uit te zien als de stripheld Red Skull. Zo heeft hij zijn tong laten splijten, zijn oren en neus laten wegsnijden en implantaten in zijn gezicht laten plaatsen. Eric Borst, eigenaar van tattooshop ‘Six Feet Under’ in Oss, ontmoette deze 'Real Red Skull' op een bijeenkomst van tatoeëerders in Aruba en vond hem meteen heel fascinerend. De twee bleven bevriend en gaan nu samenwerken.

“Ik vond het wel knap, dat iemand het aandurft om zichzelf zo om te bouwen", zegt Eric Borst. "Tot die tijd had ik het alleen op internet gezien, nooit in het echt." Hij snapt dat mensen er soms van schrikken, maar zelf vindt hij het vooral 'apart'. "Ik ken Henry natuurlijk persoonlijk en ik weet dat het een heel zachte jongen is."

"Ik heb met mijn leven gedaan wat ik wilde en ik ben blij met wat ik heb bereikt."

Die zachtaardige man uit Caracas vond in de stripheld Red Skull uit de serie 'Captain America' een voorbeeld voor een rigoureuze gezichtsaanpassing. Henry Rodriguez (33) was fan van de strips en later van de films van Captain America. "Ik was ervan overtuigd dat ik als artiest een flinke sprong in mijn carrière kon maken als ik er zo uit zou zien."

En hij vervolgt: "Ik heb met mijn leven gedaan wat ik wilde en ik ben blij met wat ik heb bereikt." De internationale pers weet hem inmiddels te vinden, hij reist de wereld over om zichzelf te tonen en mee te doen aan shows waarbij hij zich soms aan vleeshaken omhoog laat trekken. Met zijn afgesneden neus haalde hij het Guinness Book of Records en kreeg hij volgers die hetzelfde hebben laten doen.

"Ik ben vaak het uithangbord geweest van de tattoo-industrie in de wereld", voegt hij daar nog aan toe. Ook Eric Borst haalde hem met die bedoeling naar Oss. "Hij heeft twee nieuwe zaken in Rijen en Veghel geopend. En binnenkort gaat hij voor ons aan het werk in een nieuwe tattooshop in Amsterdam waar klanten met hem op de foto kunnen."

"Mensen noemden Henry een freak en een gedrocht."

In Oss, waar Henry Rodriguez sinds kort woont, beginnen mensen inmiddels gewend te raken aan zijn verschijning, maar of hij met zijn 'bodymodicifation' een trendsetter is, betwijfelt Eric Borst. "Er zullen misschien mensen zijn die het net als ik fascinerend vinden, maar de meerderheid vindt het niet mooi." Dat merkte hij ook aan de reacties na de recente openingen waar Rodriguez voor uitgenodigd was. "Mensen noemden hem een freak en een gedrocht."

Intussen blijft The Real Red Skull, zoals zijn artiestennaam is, zichzelf ook ontwikkelen als tatoeëerder. En hij bereidt zich voor op nieuwe aanpassingen. "Vanwege corona heeft dat even stilgelegen, maar zodra het kan gaan we door." Wat hij wil laten doen houdt hij nog geheim. "Dat moet een verrassing zijn voor het publiek, maar het wordt in ieder geval groot."

