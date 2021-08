Prikbus heeft nog geen last van anti-vaxxers, maar staat wel op scherp

De GGD Prikbus in Roosendaal vergroot

GGD West-Brabant vindt het 'zonder meer vervelend' dat verschillende partijen, waaronder Viruswaarheid van coronascepticus Willem Engel, via Twitter oproepen om foto’s van medewerkers en bezoekers van de GGD-prikbussen te maken. In Breda staat momenteel zo'n prikbus. Een GGD-woordvoerder geeft aan dat er nog geen 'nare situaties' zijn voorgevallen, maar dat het wel scherp in de gaten wordt gehouden.

Niek de Bruijn Geschreven door

Ondanks dat iedereen zijn eigen mening mag hebben over het vaccineren, is GGD West-Brabant alert op de oproepen die de ronde doen op sociale media. “We monitoren scherp, zodat onze medewerkers veilig hun werk kunnen doen”, aldus coronacommunicatieadviseur Miranda Gramser-Schoenmakers.

'Kinderen zonder toestemming gevaccineerd'

Tegenstanders van de prik, zoals Collectief Wij de Ouders, beweren ook dat kinderen zonder toestemming van hun ouders gevaccineerd worden bij de prikbus. “Kinderen mogen inderdaad zelf bepalen of ze zich laten vaccineren,” aldus Gramser-Schoenmakers. “Maar het is niet zo dat wij de ouders er niet bij betrekken.”

Tot nu toe kwamen kinderen nooit alleen naar de prikbus, maar altijd samen met hun ouder. Is dat niet het geval? Dan worden de ouders van het kind gebeld om te vragen of het thuis is besproken. “Als ze het niet met elkaar eens zijn, raden we aan om met elkaar in gesprek te gaan. Wij geven ook voorlichting. Zorg dat je op één lijn zit.”

Tekst loopt verder onder tweet.

Wachten op privacy instellingen...

Samenwerking met politie

De GGD-prikbus, die onlangs nog in Roosendaal stond, staat momenteel in Breda. Daar zijn tot nu toe nog geen nare situaties voorgevallen met anti-vaxxers. Op sociale media blijven foto’s van medewerkers ook uit. “Daar zijn we blij om.” Van 16 augustus tot en met 25 augustus staat de bus in Bergen op Zoom. Bang dat daar vervelende zaken komen door de oproepen, is GGD West-Brabant nog niet. “Maar we houden het in de gaten, om de veiligheid van onze medewerkers te waarborgen.”

Vooralsnog worden er geen extra maatregelen getroffen. “Als hier directe aanleiding voor is, zijn we voornemens actie te ondernemen in samenwerking met de politie. Zij kunnen dan een oogje in het zeil houden.” De prikbus wordt in wijken ingezet waar de vaccinatiegraad laag is. Bij de bus kunnen mensen informatie krijgen en zich eventueel alsnog laten prikken.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.