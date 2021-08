Nick Olij wordt komend seizoen de nieuwe aanvoerder van NAC

Trainer Edwin de Graaf heeft woensdag keeper Nick Olij aangewezen als nieuwe aanvoerder van NAC. Olij volgt hiermee Dion Malone op die vorig seizoen de aanvoerdersband droeg. Ralf Seuntjens wordt de vice-aanvoerder.

NAC-trainer Edwin de Graaf liet vorige week al weten dat hij drie opties in gedachte had voor het aanvoerderschap. Dion Malone, Nick Olij en Thom Haye waren zijn kandidaten. Hij gaf daarbij aan dat eigenlijk alle drie de kandidaten genoeg persoonlijkheid hebben in het veld om die rol te vervullen. Zijn leiderschap en goede prestaties lijken de doorslag gegeven te hebben voor Nick Olij.