Zonnepanelen op blusvijver, straks volgt de Noordzee

Zonnepaneleneiland SABIC vergroot

In de blusvijver van kunststofproducent SABIC in Bergen op Zoom drijft het eerste Europese zonnepaneleneiland van Brabant. De panelen draaien en kantelen met de stand van de zon. In onder andere Zwolle en Rotterdam zijn al soortgelijke eilanden te vinden. SABIC wil haar eiland door ontwikkelen, zodat het op open wateren zoals de Noordzee kan functioneren.

Niek de Bruijn Geschreven door

SABIC is al langer bezig om duurzame energie op te wekken. In hun blusvijver zijn daarom 36 lichte kunststofpanelen aangebracht. De installatie is beter bestand tegen weersomstandigheden en wordt minder snel aangetast dan panelen van glas of aluminium. Daarnaast kunnen de panelen kantelen en meedraaien met de stand van de zon. Hierdoor wordt er dertig procent meer stroom opgewekt.

Het bedrijf werkte voor het zonnepaneleneiland samen met het Portugese bedrijf Solarisfloat en de universiteit in Porto.

Installatie op de Noordzee

Senior engineer Martin Wiescholek van SABIC laat aan de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie weten dat er nog werk aan de winkel is, om het eiland geschikt te maken voor bijvoorbeeld de Noordzee. Het bedrijf ontwikkelt de installatie dan ook verder door. “Het zoute water stelt weer andere eisen aan het materiaal.”

SABIC verwacht het nieuwe zonnepaneleneiland in de loop van 2022 of 2023 te water te kunnen laten gaan.

