Bestolen vrouw zoekt telefoondief thuis op en wordt in gezicht geslagen

Een vrouw van 21 is woensdag kort na middernacht in het Valkenbergpark in Breda bestolen van haar telefoon. Ze kwam achter het adres van de veertienjarige dief, ging bij hem thuis verhaal halen en werd daar in haar gezicht geslagen.

De vrouw fietste rond halfeen naar huis door het Valkenbergpark, toen ze werd aangesproken door een groepje jongeren. Eén van hen griste plots de telefoon uit haar hand en rende weg.

De vrouw kwam achter het adres van de jongen en ging bij hem thuis verhaal halen. Daar werd ze door de 48-jarige vader van de jongen, die volgens de politie 'agressief naar buiten kwam', op haar gezicht geslagen.

Opgepakt voor mishandeling

De vrouw belde vervolgens zelf de politie. Terwijl ze in gesprek was met agenten kwam de vader, die haar kort ervoor had geslagen, aanrijden. Hij liep schreeuwend op de vrouw en de agenten af en werd daarop opgepakt voor mishandeling.

De veertienjarige jongen is nog niet aangehouden, laat de politie weten.

