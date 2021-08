Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Miss Sumoworstelen en Miss Slootjespringen: 'Gaat even niet om mooi zijn'

Sumoworstelen, kruisboogschieten en slootjespringen. Het zijn niet de eerste activiteiten waar je aan denkt bij een missverkiezing. Toch stonden uitgerekend deze sportieve uitdagingen op de planning bij activiteitencentrum Akkermans in De Heen. "Het gaat vandaag niet om de looks."

Sven de Laet Geschreven door

Ze trokken behoorlijk wat bekijks bij de andere bezoekers: de meiden die eind augustus strijden om de titels Miss Earth, Miss Teen en Miss Intercontinental van ons land. Vanuit alle provincies kwamen zij woensdag bij elkaar voor een zogenaamde bootcamp. Die stond nog niet op de planning toen Milou Verhoeks - president van Miss Beauty of the Netherlands - in 2007 zelf won. "Ik vond dat zo'n dag waarop het even niet draait om mooi zijn er juist in moest."

Want wat volgens Milou vaak onderbelicht blijft, is dat je met alleen een knap koppie die felbegeerde tiara niet wint. "We kennen allemaal die gala's vol glitter en glamour, waar het heel erg draait om hoe de meiden eruit zien. Maar we zoeken echt een totaalplaatje. Het gaat ook om de mentaliteit van de meiden. Laatst hebben ze bijvoorbeeld een training van het leger gehad. Dan zoeken ze echt hun eigen grenzen op. Tot tranen toe."

"Gewoon in zo'n lelijk sumopak over de grond rollen"

Die houding hoopte Milou ook tijdens de bootcamp te zien. "Ze hoeven heus niet bij ieder spelletje de beste te zijn. Maar het is ook niet leuk als een meisje na drie minuten loopt te zeuren dat ze er niks aan vindt. Wat we van de kandidates verwachten? Vooral doorzettingsvermogen en behulpzaamheid."

Al bij de eerste halte, het kruisboogschieten, kon Milou tevreden achterover leunen. "Ze hebben het hartstikke naar hun zin. Het is toch heerlijk dat ze even niet vol in de make-up zitten, maar gewoon in zo'n lelijk sumopak over de grond rollen."

Het kruisboogschieten ging de Brabantse Miss Teen-kandidate Nikki aardig af. vergroot

De 19-jarige Anne Loerakker uit Uden is het daar helemaal mee eens. "Zo'n dag zorgt ervoor dat je als meiden onderling veel hechter wordt", vertelt de kandidate in de categorie Miss Intercontinental. "Er wordt vaak gedacht dat het allemaal haat en nijd is in zo'n competitie, maar dat is helemaal niet zo. We zijn de hele dag aan het lachen met elkaar en worden echt vriendinnen."

Wie van die vriendinnen er uiteindelijk met de titels vandoor gaan, wordt duidelijk op 28 augustus. Dan is de finale in Hilversum. De drie winnaressen vertegenwoordigen Nederland vervolgens bij de internationale verkiezingen.

Tijdens het worstelen, ging het er fanatiek aan toe. (Foto: Milou Verhoeks) vergroot

Op 28 augustus wordt bekend wie er met de titels aan de haal gaan. (Foto: Milou Verhoeks) vergroot

