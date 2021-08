Fietser gewond na aanrijding in Breda, auto gaat ervandoor

Foto: SQ Vision. vergroot

Een fietser is donderdagmiddag gewond geraakt na een aanrijding met een auto in de Vierwindenstraat in Breda. Dat gebeurde op de Chassésingel. De auto ging er na het ongeluk vandoor.

Het ongeluk zou zijn gebeurd toen de auto achteruit reed en de fietser overstak. De auto, met daarin twee mannen, werd na het ongeluk om de hoek geparkeerd om de weg vrij te maken, maar daarna ging de bestuurder ervandoor.

De politie roept getuigen op zich te melden. “We zijn op zoek naar een grijze auto. Een klein busje met een Slowaaks kenteken. Als mensen zo’n auto zien rijden, kunnen ze zich melden bij 0900-8844”, zegt een woordvoerder van de politie.

