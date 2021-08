Genieten van record aan medailles: 'En er komen er nog wel meer'

Björn Koreman. vergroot

De eerste dagen van de Olympische Spelen ging het allemaal niet zoals iedereen vooraf had bedacht. Niet alle sporters presteerden zoals verwacht. Zorgen waren er over de rest van de Olympische Spelen. Maar alles kwam goed. Een paar dagen voor het einde is er zelfs al een recordaantal medailles gepakt door Nederland.

Fabian Eijkhout Geschreven door

"Een nieuw record, geweldig toch", zegt Björn Koreman, Olympische Spelen-watcher voor Omroep Brabant. "De spelen van Sydney waren heel succesvol, toen werd het hoogste aantal medailles ooit gepakt door de Nederlandse ploeg. Daar zitten we nu dus al overheen. En er wachten nog wel wat medailles op ons."

"Het is helemaal mooi als je de derde dag erbij pakt, toen zag het er allemaal niet zo positief uit", vervolgt de marathonloper. "Toen vroeg iedereen zich af: wat gaat dit worden? En als je dan nu ziet waar we als Nederland staan..."

"Ik had niet aan durven te geven dat ze een medaille zouden halen."

Er hangt nu een hele positieve sfeer rondom de volledige Nederlandse equipe. Natuurlijk zijn er nog steeds teleurstellingen. Soms vanwege sportief mindere prestaties, soms omdat dromen in duigen vallen door botte pech en blessures. "Maar er zijn ook veel verrassingen. We hebben het er eerder over gehad, maar vandaag was het wat dat betreft ook weer een goed voorbeeld. Shanne Braspenninckx met haar gouden medaille en twee medailles bij de meerkamp, ik had niet aan durven te geven dat ze een medaille zouden halen. Dat zijn allemaal mooie meevallers."

Een ander positief punt was Liemarvin Bonevacia. De atleet werd achtste in de finale van de 400 meter. Voor de camera van de NOS stond een trotse en opgewekte sportman. Hij zag sterretjes, was helemaal op na zijn finale op de atletiekbaan. En toch stond hij, al was het met fase zitten en hangen, met een grote glimlach de pers te woord. "Dit soort mensen hebben we wel nodig."

Wachten op privacy instellingen...

"Twintig jaar lang is het Churandy Martina geweest die zo’n positieve stempel op de atletiek heeft gedrukt. Bonevacia heeft in het interview niet veel gezien, maar hij zorgde er in die vijf minuten van het interview wel voor dat je continu met een glimlach zat te kijken. En het is niet eens entertainen, het is echt oprecht. Supermooi.”

"De sporters gooien de emoties er regelmatig uit, iedereen zegt wat hij denkt."

Koreman heeft sowieso het idee dat de atleten in Tokio zich op een positieve manier laten zien en horen. “Bij voetbalinterviews krijg je vaak van die politiek correcte antwoorden. Deze Olympische Spelen lijkt dat helemaal niet het geval te zijn. De sporters gooien de emoties er regelmatig uit, iedereen zegt wat hij denkt. En ik kom er vaker op terug, maar dat is ook waarvoor we kijken. Het zijn de mensen die het mooi maken. En dus zijn het mooie dagen om van te genieten.”

Moment van de dag:

Een recordaantal medailles, dat is niet zo vanzelfsprekend. Dat is mooi voor de statistieken en ook mooi bij stil te zijn. Wat het waard is? Dat is een beetje wat je er zelf aan wil hangen. We wisten vooraf dat het supersuccesvolle Spelen zouden worden. Maar dat het na een slecht begin dan loopt zoals je hoopt dat het loopt, dat is vooral mooi."

"En ik vind het natuurlijk vooral ook mooi dat de atletiek er veel aan bijdraagt. Het zijn vaak niet heel veel medailles die we daar halen. Nu zijn het er vier, met twee hele verrassende op de meerkamp. En er komen er waarschijnlijk nog minimaal twee bij. Maar het is vooral het totaalplaatje, echt gaaf.”

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.