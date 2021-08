Kassalade gestolen bij ramkraak Breda: 'Er zat niet eens honderd euro in!'

De eigenaar van Toko Kai aan het Heksenkruid in Breda heeft geen flauw idee waarom iemand donderdagnacht een ramkraak pleegde op zijn zaak. "Dit is gewoon een levensmiddelenwinkel!"

Onderzoek

In de winkel valt de ravage mee, maar de pui van Toko Kai is wel flink beschadigd en de deur ligt eruit. "Die schade is vele malen groter dan wat de dader heeft buitgemaakt...", verzucht de eigenaar van Toko Kai. "In de kassalade zat niet eens honderd euro."